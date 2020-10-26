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20:47, 26 октября 2020 года За неделю от коронавируса умерло пять орловцев Такая информация прозвучала сегодня в рамках прямого эфира губернатора Орловской области в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «За минувшие семь дней выявлено 873 случая коронавируса, выписано 383 человека. За текущие сутки 121 человек с подтвержденным ковидом, 46 - выписано. На ИВЛ находятся пять человек. Коэффициент распространения у нас снизился, сейчас он составляет 0,87. Занята 1151 койка, от норматива Минздрава – это 28%. Ситуация очень напряженная, каждая койка на счету. Мы закупаем дополнительные «шкафы» для ПЦР-тестов, чтобы еще увеличить их количество. Сегодня первоочередная задача ставить тесты тем, у кого есть симптоматика».





Анастасия Дорохова



