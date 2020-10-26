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21:03, 26 октября 2020 года В Орловской области на карантин закрыты одна школа и два детских сада Информацию озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Из 359 школ одна полностью закрыта на карантин. Болеют коронавирусом 95 учеников, 106 детей находятся на амбулаторном лечении, 160 находятся под наблюдением. Из 296 садов закрыто два полностью, и еще три группы в трех детских садах. С сегодняшнего дня в восьми муниципалитетах начались каникулы, со следующей недели остальная часть переходит на каникулярный период. Мы сможем увидеть, есть ли динамика».





Анастасия Дорохова



