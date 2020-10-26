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21:06, 26 октября 2020 года Андрей Клычков признался, что в регионе есть проблемы с тестами на коронавирус Глава Орловской области комментировал ситуацию в прямом эфире в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «По поликлинике №3 о проблемах знаю. Занимаемся в ежедневном режиме, в контакте с руководством. Чтобы и тестирование, и терапевтическая часть шли в правильном режиме, а не то, как есть сейчас. К сожалению, многие тесты взяты, не отработаны, мы сейчас вынуждены их дорабатывать. Будем смотреть, думать, как людям помогать».





Анастасия Дорохова



