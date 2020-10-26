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21:10, 26 октября 2020 года Андрей Клычков продолжает лечиться от коронавируса Как заверил глава Орловщины, самоизоляцию он проходит дома, в Орле.





Андрей Клычков: «Сегодня две недели и один день как нахожусь дома. Пока на работу выйти не могу. Не выпускают. Надеюсь, что уже на дни счет идет, когда смогу вернуться в рабочий режим. Старший ребенок и не болел, хоть и находится с нами в постоянном контакте. Младший выздоровел. Мы с супругой все еще заражены».





Анастасия Дорохова



