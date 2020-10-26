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21:15, 26 октября 2020 года В Орловской области будут новые ограничения по коронавирусу Одно из них анонсировал губернатор региона Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Что касается закрытия школ на карантин после каникул – пока таких планов нет. Единственное, что могу анонсировать: мы запланировали частичное закрытие сферы услуг. Речь идет о работе после 23:00. Обсуждаем, как это верно сделать. После бокала выпитого все забывают о мерах предосторожности. А потом мне пишете, почему не берут тест и не кладут в больницу».





Анастасия Дорохова



