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21:20, 26 октября 2020 года Андрей Клычков: «Закрытия региона мы не планируем» Губернатор региона ответил на часто задаваемый вопрос в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Закрытия региона мы не планируем. По-прежнему, все меры, которые будут предприниматься, они будут приниматься крайне аккуратно. Чтобы мы смогли сохранить работоспособность региона. Заградительные посты продолжают свою работу».





Анастасия Дорохова



