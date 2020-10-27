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10:48, 27 октября 2020 года В Орловской области 122 новых случая коронавирусной инфекции Два человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 октября, в Орловской области 122 новых случая коронавируса. В данный момент в области активно борются с болезнью 2 817 человек. Количество выздоровевших – 8 511. Количество смертей - 151.



Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 11 479 заболевших.



На сегодня в России 16 550 новых случаев заболевания COVID-19, 12 884 человека выздоровели, скончались 320 человек.





Орловское Информбюро



