Главная » Новости



10:57, 27 октября 2020 года В Мценске пострадали два водителя. Один находился в припаркованном авто ДТП произошло накануне в 19:30.





Водитель на «Мицубиси» двигался по ул. Гагарина, и в районе д.71 не справился с управлением и допустил наезд на стоящее транспортное средство ГАЗ-3221. В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения, были доставлены в Мценскую ЦРБ.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро



