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11:01, 27 октября 2020 года Под Орлом на трассе сбили пешехода ДТП произошло 26 октября в 19 часов на 391 километре автодороги М-2 «Крым».





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ, допустил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, с места ДТП доставлена в ООКБ. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области









Орловское Информбюро



