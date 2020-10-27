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11:03, 27 октября 2020 года Под Орлом в междугородней маршрутке пострадала женщина-пассажир ДТП произошло накануне в 18:20.





Водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Тигуан», двигался по автодороге Северный подъезд к г. Орлу, в районе 3 км не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался со стороны Орла в направлении Мценска. В результате ДТП пассажир автобуса ПАЗ - женщина 1961 г. р. - получила травмы, от госпитализации отказалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области













Орловское Информбюро



