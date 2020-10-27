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11:33, 27 октября 2020 года

В театре кукол состоялась премьера спектакля «Король Матиуш Первый. Сказка и жизнь Януша Корчака»

Постановка посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Этот спектакль планировали показать в преддверии Дня Победы, но из-за непростой эпидемиологической ситуации было принято решение отложить показ. Режиссер - москвич Олег Русов.


Перед глазами юных зрителей разворачивается история польского педагога Януша Корчака и его помощницы Стефании. Они организовали детский дом и занимаются воспитанием еврейских малышей.

Имя Януша Корчака известно всему миру - педагог, врач, писатель. Когда нацисты захватили Польшу он и его воспитанники столкнулись со всеми ужасами того времени. «Король Матиуш Первый» - самая известная повесть автора. В спектакле происходит столкновение двух миров - мира взрослых и мира детей.

Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «Патриотизм должен ребенку с самого раннего возраста прививаться. Конечно, они вынесут свое из этого спектакля, мы ставим этому спектаклю 6 +. Чтобы детям было все понятно, мы переплели рассказ о Януше Корчаке со сказкой «Король Матиуш». 

В постановке будто слились воедино детские мечты о светлом будущем и страшная реальность еврейского гетто в оккупированной Варшаве.

Как рассказал режиссер Олег Русов, замысел спектакля рождался около 30 лет, он задумался о нем сразу после окончания театрального института. Финал, каким бы трагическим он не был, решено было оставить без изменения - Януш Корчак, несмотря на возможность спастись, вместе с детьми пошел в газовую камеру.

Олег Русов, режиссер г. Москва:  «Я считаю, что это величайший подвиг, о котором стоит говорить и стоит знать нашим детям».

После спектакля у большинства присутствующих на глазах появились слезы - и это, пожалуй, для актеров лучшая награда. Значит, поняли, прочувствовали, ведь детей уж точно не обманешь.

21 ноября зрители смогут вновь посмотреть спектакль, который точно не сможет оставить никого равнодушным.


Юлия Опанасюк
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