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11:37, 27 октября 2020 года В Орле появилось региональное отделение Фонда защиты детей Интервью с председателем орловского реготделения общероссийской государственно-общественной организации "Фонд защиты детей" Ириной Пашковой.











Анна Вайсергисер



