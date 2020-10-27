Главная » Новости



11:40, 27 октября 2020 года Орловцы задолжали энергоресурсным компаниям 193 миллиона рублей Однако ходу отопительного сезона это не мешает - тепло подаётся в жилой фонд и во все социальные объекты.





В областном центре отапливаются 47 школ, 77 детских садов, 31 объект здравоохранения, 33 объекта культуры и 1907 жилых домов. На все подготовительные работы будет израсходовано почти 585 миллионов рублей. К середине ноября областной центр должен получить паспорт готовности к прохождению отопительного сезона.



Первый заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области Вадим Соколов поручил подчиненным держать на контроле обращения граждан, жалующихся на отсутствие тепла в домах.





Антон Киселёв



