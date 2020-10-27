Андрей Клычков показал проект парка Победы

|
|
|Главная » Новости
12:08, 27 октября 2020 года
Андрей Клычков показал проект парка ПобедыНесколько фото он выложил на своей странице в соцсети.
Губернатор рассказал, что аллея Победы с мемориалом и стелой памяти народу-победителю станет ключевой, системообразующей частью парка. При этом Андрей Клычков заверил, что природный ландшафт сохранится, но форма парка «будет прошита современной тропиночной сетью».
Всё, что представлено на фото, воплотится в реальность уже в следующем году. На эти цели выделяется порядка 250 млн. рублей. Хочу напомнить, что это федеральные деньги, которые нам удалось получить на парк».
Андрей Клычков: «Учитывая интересы разных категорий граждан, территория зонирована, чтобы каждый посетитель нашёл себе занятие по душе. Здесь появится сервисная инфраструктура, фуд-корт, места спокойного и активного отдыха. Настоящее раздолье для прогулок, велопоездок, лыжных маршрутов.
Как подчеркнул глава региона, сама концепция развития паркового пространства рассчитана на несколько лет. Генплан будет обновляться и реализовываться пошагово, в несколько этапов. Но остов парка, его базовая часть, несущая в себе всю философию ландшафтно-парковой архитектуры и мемориально-монументального содержания, останется, отметил губернатор.
Андрей Клычков: «Мы впервые осуществляем такой масштабный проект, аналогов которому ещё не было на Орловщине. Важно сделать классный, большой городской парк с современной инфраструктурой, грамотно используя огромную зеленую территорию, где природа существует в гармонии с людьми. Такое сочетание уникального ландшафта с лесным массивом площадью в 35 гектаров, водной гладью Орлика вкупе с современной базой позволит превратить парк Победы в настоящую жемчужину Орла. Проект создаст условия для качественного отдыха и занятий спортом на природе для орловчан и гостей города. Станет катализатором дальнейших преобразований в областной столице. Ход реконструкции буду регулярно контролировать лично».
Губернатор обещал рассказывать горожанам и дальше, как продвигается реконструкция.
Орловское Информбюро