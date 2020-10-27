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12:08, 27 октября 2020 года Андрей Клычков показал проект парка Победы Несколько фото он выложил на своей странице в соцсети.





Губернатор рассказал, что аллея Победы с мемориалом и стелой памяти народу-победителю станет ключевой, системообразующей частью парка. При этом Андрей Клычков заверил, что природный ландшафт сохранится, но форма парка «будет прошита современной тропиночной сетью».



Андрей Клычков: «Учитывая интересы разных категорий граждан, территория зонирована, чтобы каждый посетитель нашёл себе занятие по душе. Здесь появится сервисная инфраструктура, фуд-корт, места спокойного и активного отдыха. Настоящее раздолье для прогулок, велопоездок, лыжных маршрутов. Всё, что представлено на фото, воплотится в реальность уже в следующем году. На эти цели выделяется порядка 250 млн. рублей. Хочу напомнить, что это федеральные деньги, которые нам удалось получить на парк».



Как подчеркнул глава региона, сама концепция развития паркового пространства рассчитана на несколько лет. Генплан будет обновляться и реализовываться пошагово, в несколько этапов. Но остов парка, его базовая часть, несущая в себе всю философию ландшафтно-парковой архитектуры и мемориально-монументального содержания, останется, отметил губернатор.



Андрей Клычков: «Мы впервые осуществляем такой масштабный проект, аналогов которому ещё не было на Орловщине. Важно сделать классный, большой городской парк с современной инфраструктурой, грамотно используя огромную зеленую территорию, где природа существует в гармонии с людьми. Такое сочетание уникального ландшафта с лесным массивом площадью в 35 гектаров, водной гладью Орлика вкупе с современной базой позволит превратить парк Победы в настоящую жемчужину Орла. Проект создаст условия для качественного отдыха и занятий спортом на природе для орловчан и гостей города. Станет катализатором дальнейших преобразований в областной столице. Ход реконструкции буду регулярно контролировать лично».

Губернатор обещал рассказывать горожанам и дальше, как продвигается реконструкция.





Орловское Информбюро



