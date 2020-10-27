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12:15, 27 октября 2020 года Коронавирус: распространение по территории Орловской области Ситуация остается под наблюдением регионального Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.





За все время наблюдения, коронавирус обнаружили у 5 914 жителей Орла, 1 291 зараженный – в Орловском районе, 722 подтверждённых случая – в городе Мценске и Мценском районе, 599 – в Ливнах, 340 – в Урицком районе, 300 – в Болховском районе, 273 – в Ливенском районе, 234 – в Дмитровском районе, 164 – в Новодеревеньковском районе, 146 – в Свердловском районе, 149 – в Хотынецком районе, 137 – в Кромском районе, 131 – в Покровском районе, 131 – в Малоархангельском районе, 128 – в Залегощенском районе, 97 – в Верховском районе, 128 – в Колпнянском районе, 90 – в Новосильском районе, 87 – в Должанском районе, 81 – в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 76 – в Знаменском районе, 61 – в Троснянском районе, 55 – в Сосковском районе, 36 – в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Всего в регионе на данный момент заболели 11 479 человек, выздоровели – 8 511, болезнь активна у 2 817 граждан – сообщает пресс-служба регионального оперштаба по коронавирусу.



Инфографика пресс-службы регионального оперштаба по коронавирусу











Орловское Информбюро



