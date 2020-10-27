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12:43, 27 октября 2020 года

Двое орловских полицейских ответят в суде за пшеницу и рапс

Вместе с ними на скамью подсудимых отправился местный житель. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.


Как считает следствие, заместитель начальника МО МВД России «Новодеревеньковское» и руководитель отделения ГИБДД в августе прошлого года незаконно получили 35 тонн пшеницы и 24 тонны семян рапса, принадлежащей ИП и ООО соответственно.

Для перевозки присвоенной сельскохозяйственной продукции бывшие полицейские сговорились с мужчиной, который стал для них водителем.

Пшеницу и рапс экс-начальники сбыли на стороне. Ущерб для индивидуального предпринимателя составил 280 тысяч рублей, общество с ограниченной ответственностью потеряло 624 тысячи.

Теперь, в зависимости от степени участия в преступных эпизодах, трое обвиняемых ответят по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением ущерба в крупном размер», - сообщили в прокуратуре Орловской области.


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