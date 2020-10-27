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12:45, 27 октября 2020 года В Орле сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима Распоряжением Федерального ведомства масочный режим на всей территории России в местах массового скопления людей стал обязательным.





Проверили 10 адресов - это те места, куда чаще всего приходят пенсионеры, а именно они находятся в группе риска в связи с распространением коронавирусной инфекции. В частности проверяющие побывали в отделениях почты.



Во время рейдов было отмечено, что не везде соблюдают санитарные требования и масочный режим. Как отметили сотрудники Роспотребнадзора, в региональном Управлении уже готовят материал в прокуратуру для проведения внеплановой юридической проверки.

Ольга Жиганова главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Основными нарушениями является несоблюдение дистанции, несоблюдение разметки в зале, отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха, отсутствие дезинфекторов, использование обезличенных антисептиков для посетителей».





Юлия Опанасюк



