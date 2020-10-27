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13:11, 27 октября 2020 года Трудовая книжка: бумажная или электронная? В России подходит к концу срок, предоставленный работодателям для уведомления своих работников о переходе на электронные трудовые книжки. До 31 октября о нововведении должно быть проинформировано всё работающее население страны. Но на днях Минтруд заявил, что намерен перенести эти сроки из-за пандемии. В Орловской области почти 6,5 тысяч работающих орловцев уже перешли на электронные трудовые книжки. 98 тысяч предпочли продолжить пользоваться бумажным вариантом документа. Ещё 120 тысяч человек выбора пока не сделали.





Коллектив Дворца пионеров и школьников имени Гагарина стал одним из первых в нашей области, кого руководство официально уведомило о введении электронных трудовых книжек. На цифровизацию отношений с работодателем согласилась треть сотрудников учреждения.

Наталья Марушкина, директор Дворца пионеров и школьников им. Ю.А. Гагарина: «Я думаю, что это количество будет увеличиваться, потому что электронный вариант гораздо проще в использовании, и даже возрастные сотрудники, которые с компьютером на вы, тоже переходят на электронную трудовую книжку, и учатся работать в интернете и личном кабинете».

В личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или портала Госуслуг работник, перешедший на электронную трудовую, может быстро получить информацию, например, о своём стаже, без проблем трудоустроиться дистанционно, оформить пенсию по данным лицевого счёта без дополнительного документального подтверждения.



Специалисты отмечают, что электронные трудовые книжки позволят оставить в прошлом ошибки в сведениях. Также новый формат документа снизит количество жалоб в трудовую инспекцию.



Андрей Усиков, главный государственный инспектор труда в Орловской области: «Сократится количество жалоб, касающихся непредоставления трудовых книжек. Сегодня есть вопросы - пишут заявление, что при увольнении не была выдана трудовая книжка. Мы начинаем проводить проверки. Работодатель говорит, что её и не было. Проверка уходит в длительный процесс, подключаются служба судебных приставов, органы федерального суда».

Напомним, что россияне, которые в 2021 году впервые устроятся на работу, бумажный вариант трудовой книжки уже не увидят. Сведения об их стаже будут вестись только в электронном виде. В нашем регионе так работать пока согласились почти 6,5 тысяч человек.





Антон Киселёв



