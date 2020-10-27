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13:13, 27 октября 2020 года

Орловец обогатился благодаря телефонному номеру, принадлежавшему ранее другому человеку

Нового абонента подозревают в краже крупной суммы денег.

К полицейским обратился мужчина с заявлением о краже 77 тысяч рублей с его банковской карты. Пропажу значительных средств потерпевший заметил не сразу.

Проведя оперативно-розыскные мероприятия, стражам порядка удалось найти подозреваемого. Им оказался молодой парень. Полицейские считают, что старый номер заявителя перешел во владение мужчины, когда он приобрел новую сим-карту. Вскоре ему на телефон стали приходить уведомления о тратах с неизвестной карточки. Сообразив, что предыдущий владелец номера не отвязал от него свое платежное средство, подозреваемый с помощью приложения вывел деньги с карты на счета своих родственников и друзей, попросив их обналичить деньги. Этим же способом он перевел часть средств и на свой счет.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье о краже. Он отпущен под подписку о невыезде, ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.


Артём Ежаков
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