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13:25, 27 октября 2020 года Орловским градоначальником избрали Юрия Парахина Выборы состоялись сегодня на заседании городского совета.





Глава Орловского района получил пост единогласным решением депутатов, его выбрали все 24 голосовавших. Вторым кандидатом на кресло мэра был глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области Владимир Филонов. Новый градоначальник вступит в должность на пять лет – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



