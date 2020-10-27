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14:45, 27 октября 2020 года Шаблыкинский район по программе «Народный бюджет» получил 7 миллионов рублей Часть денег ушла на ремонт сквера Победы.





В сквере Победы расположен комплекс воинской славы - Вечный огонь и братское захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь же установлен памятник 13 расстрелянным фашистами евреям. А в этом году по инициативе воинов-афганцев появился памятный знак погибшим во время локальных конфликтов.



В этом году решили привести в порядок и сам сквер. За его реконструкцию по программе «Народный бюджет» проголосовали сами жители. 2 млн 900 тысяч рублей выделили на этот объект, и 80 % работ уже сделано. Уже избавились от лишней растительности, демонтировали старые бордюры, положили асфальт и подготовили территорию под клумбы.



Строителям осталось положить плитку и установить уже готовые элементы детской площадки и лавочки. В обновленном сквере также появится новая танцплощадка и сцена. Помимо сквера Победы в Шаблыкинском районе за счет «Народного бюджета» приводят в порядок еще три объекта.



Сдача сквера Победы намечена на 15 ноября.





Татьяна Тимохина



