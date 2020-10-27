вторник 27.10.2020 17:54:34 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:45, 27 октября 2020 года

Шаблыкинский район по программе «Народный бюджет» получил 7 миллионов рублей

Часть денег ушла на ремонт сквера Победы.


В сквере Победы расположен комплекс воинской славы - Вечный огонь и братское захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь же установлен памятник 13 расстрелянным фашистами евреям. А в этом году по инициативе воинов-афганцев появился памятный знак погибшим во время локальных конфликтов.

В этом году решили привести в порядок и сам сквер. За его реконструкцию по программе «Народный бюджет» проголосовали сами жители. 2 млн 900 тысяч рублей выделили на этот объект, и 80 % работ уже сделано. Уже избавились от лишней растительности, демонтировали старые бордюры, положили асфальт и подготовили территорию под клумбы.

Строителям осталось положить плитку и установить уже готовые элементы детской площадки и лавочки. В обновленном сквере также появится новая танцплощадка и сцена. Помимо сквера Победы в Шаблыкинском районе за счет «Народного бюджета» приводят в порядок еще три объекта.

Сдача сквера Победы намечена на 15 ноября.


Татьяна Тимохина
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.