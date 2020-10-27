Главная » Новости



14:50, 27 октября 2020 года ОРЦОКО отметили на государственном уровне Орловский центр оценки качества образования вошел в первую пятерку лучших региональных центров обработки информации в стране.





Как следует из итогов совещания Рособрнадзора с руководителями органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, помимо основного ТОП-5, региональный центр оценки качества образования Орловской области занял первое место в сегменте до 15 000 участников государственной итоговой аттестации – отмечено в сообщении сайта ОРЦОКО.





Артём Ежаков



