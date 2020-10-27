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14:50, 27 октября 2020 года

Масочный режим в Орловской области перестает быть рекомендацией

С завтрашнего дня это станет обязательным по всей России.


Новые меры, направленные на борьбу с коронавирусной инфекцией, определены постановлением главного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой. В частности, оно обязывает ношение маски в местах массового скопления людей, в транспорте, такси, парковках и лифтах.

Местной власти поручено следить за выполнением главного предписания, а также обеспечить выполнение прочих противоэпидемиологических мер, защитить группу риска, проводить дезинфекцию общественных зон и нарастить объемы тестирования в день – не менее 150 исследований на 100 тысяч населения в сутки.

В числе рекомендаций находится запрет на зрелищно-развлекательные мероприятия и работу общепита в ночное время – с 23:00 до 06:00. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже последовал ей – накануне он объявил об этом во время еженедельного общения с публикой.

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Артём Ежаков
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