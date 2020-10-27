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15:03, 27 октября 2020 года

В Орле в честь профессора Мерцалова назвали улицу

Такое решение утверждено на сегодняшнем заседании городского совета.


Улицей Профессора Мерцалова названа территория перед Среднерусским институтом управления. Этой чести удостоили Почетного гражданина Орловской области, который вложил много сил в открытие в Орле филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как сообщает сайт орловской мэрии, для соседей это решение не принесет юридических трудностей. Дома напротив академии считаются как часть улицы Полесской и бульвара Победы.

Фото пресс-службы администрации Орла.




Артём Ежаков
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