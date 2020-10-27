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15:47, 27 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Маски, антисептики - уже не рекомендация, а требования. Сегодня сотрудники Роспотребнадзора посетили еще одно социально-важное учреждение. Подобные рейды по общественным местам стали ежедневными.



- Теперь уже бывшие полицейские пойдут под суд за незаконное присвоение зерна. Предположительный общий ущерб приближается к миллиону рублей.



- «Народный бюджет» - на парки и скверы. Погода позволяет продолжать благоустройство любимых мест жителей региона.



- Депутаты Орла отдали голоса за Юрия Парахина. Теперь он станет главой областного центра.





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