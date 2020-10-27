Главная » Новости



16:06, 27 октября 2020 года Орловские депутаты сэкономили на жильцах аварийных домов Свободные деньги решено вложить в городскую инфраструктуру.





Сегодня на заседании городского совета обсуждались поправки в бюджет областной столицы в этом году и плановом периоде следующего. Изменения были инициированы орловской мэрией, и по некоторым из них возникли разногласия. Так, чиновники администрации предложили перераспределить сэкономленные на вопросах местного значения 905 тысяч рублей, однако депутаты решили отклонить это предложение в пользу выполнения госпрограмм.



Еще одним спорным моментом стал объем средств на питание и содержание эвакуированных из аварийных домов граждан – первичную сумму, предложенную администрацией, слуги народа уменьшили на 831 тысячу рублей. В остальном мнения властей сошлись, поправки были приняты.



Освободившиеся деньги в размере 1 миллиона 736 тысяч рублей депутаты решили направить на утепление смежной стены домов №8 и №2 по улице Калинина, бесхозный водопровод в микрорайоне «Наугорский», остановки транспорта и пешеходные переходы – отмечено в сообщении сайта городского совета.





Артём Ежаков



