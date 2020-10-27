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16:08, 27 октября 2020 года В муниципальных казённых учреждениях Орла слишком много работников К такому выводу пришли депутаты городского совета на сегодняшнем заседании.



Речь идет о двух МКУ: «Управление капитального строительства г. Орла» и «Управление коммунальным хозяйством». Неправомерное увеличение штата в этих двух учреждениях привело к нарушению депутатского решения «О бюджете города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и повлекло за собой увеличение расходов городского бюджета. На этом основании народные избранники отметили необходимость служебной проверки.



Виновные должны быть привлечены к ответственности, а число сотрудников нужно сбалансировать – считают депутаты городского совета. О принятых мерах по обоим вопросам их надо уведомить до 16 ноября и 18 января соответственно – сообщает сайт горсовета.





Артём Ежаков



