Главная » Новости



16:35, 27 октября 2020 года Талантливые орловские школьники встретились с космонавтом Александром Мисуркиным Онлайн-встреча состоялась в образовательном центре «Созвездие Орла».





В октябрьской смене принимают участие 73 школьника. Ребята получили возможность не только из первых уст узнать информацию о космосе, но и задать свои вопросы космонавту. Встреча прошла в рамках старта Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ «Большие вызовы». Участники астрономической смены подготовили свои проекты и модели - прототипы реальных, сделанные собственноручную. К примеру, ракеты, марсоход и аэроглиссер на воздушной подушке.



Виктория Старцева, заместитель директора регионального центра «Созвездие Орла»: «Образовательный центр «Сириус» среди региональных центров всей страны объявил конкурс на лучшую космическую смену. Наш региональный центр Орловской области также принимает участие. Поэтому мы привлекаем самых интересных выдающихся людей по направлению астрономии. Поэтому сегодня проходит онлайн-встреча с Александром Александровичем Мисуркиным - нашим земляком, Героем России, космонавтом-испытателем».





Анна Вайсергисер



