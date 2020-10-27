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17:14, 27 октября 2020 года Переулок Межевой получит новый асфальт Орловская администрация нашла подрядчика.





Соглашение с ООО «Каскад» рассчитано на 50 календарных дней с момента его подписания в начале ноября – к этому сроку все работы должны быть завершены. Замена 374,5 квадратных метров асфальта обойдется бюджету 639,7 тысяч рублей – сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



