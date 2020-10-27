вторник 27.10.2020 22:44:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:25, 27 октября 2020 года

В Орле появятся пешеходные ограждения на полмиллиона рублей

Их установят по шести адресам.


Места расположения новых барьеров: пересечение Карачевского шоссе и улицы Гоголя; Дарвина, 3; Новикова, 35; пересечение Московской и переулка Трамвайного; пересечение Комсомольской и переулка Воскресенского; Черкасской, 81.
 
Месячный контракт с подрядчиком – ООО «Производственно-монтажная компания Дорема» – подпишут в ноябре. Соглашением предусмотрена гарантия на новые ограждения – три года на установку и сварочные швы, год – на лакокрасочное покрытие, сообщает сайт орловской мэрии.



Артём Ежаков
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.