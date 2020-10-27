В Орле появятся пешеходные ограждения на полмиллиона рублей

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18:25, 27 октября 2020 года
В Орле появятся пешеходные ограждения на полмиллиона рублейИх установят по шести адресам.
Места расположения новых барьеров: пересечение Карачевского шоссе и улицы Гоголя; Дарвина, 3; Новикова, 35; пересечение Московской и переулка Трамвайного; пересечение Комсомольской и переулка Воскресенского; Черкасской, 81.
Месячный контракт с подрядчиком – ООО «Производственно-монтажная компания Дорема» – подпишут в ноябре. Соглашением предусмотрена гарантия на новые ограждения – три года на установку и сварочные швы, год – на лакокрасочное покрытие, сообщает
сайт орловской мэрии.
Артём Ежаков