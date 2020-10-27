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18:25, 27 октября 2020 года В Орле появятся пешеходные ограждения на полмиллиона рублей Их установят по шести адресам.





Места расположения новых барьеров: пересечение Карачевского шоссе и улицы Гоголя; Дарвина, 3; Новикова, 35; пересечение Московской и переулка Трамвайного; пересечение Комсомольской и переулка Воскресенского; Черкасской, 81.

Месячный контракт с подрядчиком – ООО «Производственно-монтажная компания Дорема» – подпишут в ноябре. Соглашением предусмотрена гарантия на новые ограждения – три года на установку и сварочные швы, год – на лакокрасочное покрытие, сообщает сайт орловской мэрии.





Артём Ежаков



