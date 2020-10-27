Опасное орловское зерно хотели продать в других регионах

Сельскохозяйственную продукцию везли из карантинной фитосанитарной зоны.

Всего было выявлено четыре факта нарушений – 97,5 тонн зерна пытались вывезти без разрешительных сертификатов в Брянскую, Смоленскую и Псковскую области.





Впрочем, в перевозимых зерновых не было следов повилики – по этому растению в ряде мест Орловской области введен карантин.