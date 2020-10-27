Опасное орловское зерно хотели продать в других регионах

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18:40, 27 октября 2020 года
Опасное орловское зерно хотели продать в других регионахСельскохозяйственную продукцию везли из карантинной фитосанитарной зоны.
Всего было выявлено четыре факта нарушений – 97,5 тонн зерна пытались вывезти без разрешительных сертификатов в Брянскую, Смоленскую и Псковскую области.
Впрочем, в перевозимых зерновых не было следов повилики
– по этому растению в ряде мест Орловской области введен карантин.
Как сообщает сайт
областного Россельхознадзора, виновные были привлечены к штрафу.
Артём Ежаков