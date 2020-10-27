вторник 27.10.2020 22:44:58 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Аграрный вопрос
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

18:57, 27 октября 2020 года

Юрий Парахин сложил с себя полномочия главы администрации Орловского района

В должность мэра он вступит после инаугурации, дата которой пока не назначена.


Орёл вновь обрёл мэра - на сегодняшней сессии депутаты горсовета избрали на эту должность Юрия Парахина.
 
Юрий Парахин руководил Орловским районом 4 года. Имеет опыт работы в банковских организациях Москвы и Орла, в том числе в Центробанке. Работал в строительной отрасли, занимал должность заместителя председателя областного правительства по финансам. 
 
Сегодня его кандидатуру поддержали 24 депутата. Это было единогласное решение, так как фракция партии «Справедливая Россия» полным составом отказалась голосовать по вопросу об избрании мэра. В рамках конкурсных процедур на эту должность Юрий Парахин разработал пятилетнюю программу социально-экономического развития областного центра, которая, по его мнению, выведет Орёл из тяжёлого финансового состояния.
 
Юрий Парахин, избранный мэр г. Орла: «Нам необходимо сокращение неэффективных расходов, повысить уровень собираемости налогов. Необходим рост бюджетной эффективности за счёт не налоговых доходов. Повышение эффективности деятельности МУПов. У нас сегодня 16 МУПов, часть из них изжили себя, не выполняют никаких государственных функций, а другая часть может увеличить поступления в бюджет».



Антон Киселёв
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.