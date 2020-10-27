Юрий Парахин сложил с себя полномочия главы администрации Орловского района

В должность мэра он вступит после инаугурации, дата которой пока не назначена.

Орёл вновь обрёл мэра - на сегодняшней сессии депутаты горсовета избрали на эту должность Юрия Парахина.

Юрий Парахин руководил Орловским районом 4 года. Имеет опыт работы в банковских организациях Москвы и Орла, в том числе в Центробанке. Работал в строительной отрасли, занимал должность заместителя председателя областного правительства по финансам.

Сегодня его кандидатуру поддержали 24 депутата. Это было единогласное решение, так как фракция партии «Справедливая Россия» полным составом отказалась голосовать по вопросу об избрании мэра. В рамках конкурсных процедур на эту должность Юрий Парахин разработал пятилетнюю программу социально-экономического развития областного центра, которая, по его мнению, выведет Орёл из тяжёлого финансового состояния.