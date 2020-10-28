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09:50, 28 октября 2020 года Орловская область продолжит работать с Беларусью Для развития сотрудничества была создана рабочая группа.





Возглавит совещательный орган заместитель губернатора Вадим Тарасов. Туда войдут члены регионального правительства, руководители управления культуры и архивного дела, физической культуры и спорта, департамента внутренней политики и развития местного самоуправления администрации губернатора и правительства области, а также департамента по международной деятельности Орловского государственного университета – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков



