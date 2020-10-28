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09:10, 28 октября 2020 года Трое орловских школьников стали победителями экологического конкурса «День зубра» Конкурс организовал национальный парк «Орловское полесье».





В этом году ребята прислали больше 80 работ. Причем участие приняли не только орловцы, но и жители Брянской и Калужской областей. Программа включала три номинации: короткометражное видео из жизни зубров, фотоколлаж и проект смотровых подкормочных площадок. В ноябре все победители и участники конкурса получат награды. А лучшие работы разместят в соцсетях и на сайте Орловского полесья.





Надежда Невматулина



