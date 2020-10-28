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08:32, 28 октября 2020 года Охотничий фестиваль «Записки охотника» вошел в чиcло финалистов IX национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Впервые в истории на Орловщине прошел большой праздник, посвященный традиционному русскому промыслу - охоте.





Фестиваль на своей площадке организовал и принял музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» в сентябре этого года. В усадебном парке расположились ремесленные мастерские, работал лекторий, выставка собак. Мастерство продемонстрировали лучшие охотоведы страны. Всего же на конкурс было прислано больше 300 заявок из 59 регионов страны и 3 зарубежных проекта.



В итоге наш фестиваль «Записки охотника» - в финале. Итоги премии подведут в декабре в Екатеринбурге.







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Надежда Невматулина



