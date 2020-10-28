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07:55, 28 октября 2020 года Сегодня в Орле начинает работу «Ярмарка молодёжных инициатив» Мероприятие пройдет в комплексе на Кромском шоссе.





Программа рассчитана на два дня. Сегодня – экскурсия и работа трех секций «Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде», «Обучение поиску пропавших людей», а также подведение итогов волонтерского движения в регионе.



Завтра мероприятия продолжатся. Они проходят как онлайн, так и в офлайн-формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.





Надежда Невматулина



