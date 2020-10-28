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07:15, 28 октября 2020 года На Орловщине появятся «Точки роста» нового профиля - технологического и естественно-научного Их запуск начнется уже в следующем году.





По информации руководителя департамента образования Татьяны Крымовой, они будут сформированы на базе 95 школ. Оборудование будет закупаться для кабинетов математики, информатики, физики, химии и биологии. Напомним, в этом году Орловщина приняла участие в «Марафоне открытий». Сейчас у нас работают 70 «Точек роста» - гуманитарного и цифрового профилей.





Надежда Невматулина



