Противопожарный режим в орловских лесах отменен

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06:19, 28 октября 2020 года
Противопожарный режим в орловских лесах отмененВ этом году его вводили дважды.
Решение об отмене особого режима по профилактике и борьбе с лесными пожарами вызвано стабилизацией ситуации с возгораниями.
За время действия противопожарных режимов было составлено 24 административных протокола о нарушениях на сумму в 74 тысячи рублей.
В данный момент готовы к работе в лесных массивах 123 огнеборца из 39 мобильных бригад – отмечено в сообщении регионального информационного портала.
Артём Ежаков