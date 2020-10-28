Противопожарный режим в орловских лесах отменен

В этом году его вводили дважды.

Решение об отмене особого режима по профилактике и борьбе с лесными пожарами вызвано стабилизацией ситуации с возгораниями.



За время действия противопожарных режимов было составлено 24 административных протокола о нарушениях на сумму в 74 тысячи рублей.



В данный момент готовы к работе в лесных массивах 123 огнеборца из 39 мобильных бригад – отмечено в сообщении регионального информационного портала.