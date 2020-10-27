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21:20, 27 октября 2020 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Без масок - вход запрещен. Соблюдают ли в Орле требования Роспотребнадзора? Мы побывали сегодня в рейде вместе с сотрудниками ведомства.

- Выбор сделан. 24 голоса - ЗА. Должность мэра Орла займет Юрий Парахин.

- Сегодня орловские школьники пообщались с космонавтом Александром Мисуркиным.

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