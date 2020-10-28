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10:35, 28 октября 2020 года В Орловской области в аварии пострадал пожилой мотоциклист Он управлял «железным конем» без водительского удостоверения.





Авария произошла накануне в девять часов утра, на 54 километре трассы Москва – Комаричи - Дмитровск. 60-летний пенсионер на мотоцикле столкнулся с «Фольксвагеном Пассат». Мужчине понадобилась госпитализация.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получили травмы – сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Фото пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области.









Артём Ежаков



