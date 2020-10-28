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10:38, 28 октября 2020 года Орловской студентке дорого обошлась идеальная зачётка Девушке огласили приговор за взятку преподавателю.





Как было установлено следствием, студентка Орловского государственного института экономики и торговли предложила проректору 28 тысяч рублей в обмен на помощь с хорошими оценками на сессии.



Девушку приговорили к штрафу в 300 тысяч рублей. Её признали виновной за дачу взятки в значительном размере. Скоро станет известен вердикт в отношении проректора – его дело о получении взяток уже рассматривается судом, сообщает сайт регионального СУ СК.





Артём Ежаков



