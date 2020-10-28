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10:40, 28 октября 2020 года Орловца подозревают в краже чужого зерна на четверть миллиона рублей Уже возбуждено уголовное дело.





По версии полицейских, водитель большегруза, нанятый для перевозки зерна, не отвез товар заказчику. Вместо того чтобы доставить зерновые из пункта отправки в Залегощенский район, где располагается сельскохозяйственная организация, купившая зерно, мужчина отвез его в Орел, где смог реализовать краденое. Впрочем, потратить эти деньги он не успел – их изъяли полицейские.



Сейчас фигурант находится по подпиской о невыезде, ведется следствие, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



