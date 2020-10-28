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10:54, 28 октября 2020 года В Орловской области 120 новых случаев коронавируса и два летальных исхода Всего за период пандемии заразились 11 599 орловцев, выздоровели – 8 619.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 октября, в данный момент в области борются с болезнью 2 827 человек.



За сутки COVID-19 победили 108 жителей региона, количество смертей увеличилось на два случая – смерть от инфекции зафиксирована 153 раза.



Всего в стране выявлены 16 202 новых факта заболевания COVID-19, 12 361 россиянин выздоровел от болезни, скончались 346 человек.





Артём Ежаков



