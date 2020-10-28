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11:12, 28 октября 2020 года Андрей Клычков обязан выполнить обещание отремонтировать дорогу в деревне Голубицы Об этом обещании ему напомнил глава Шаховского сельского поселения Андрей Кузнецов. В прошлом году при посещении Кромского района глава Орловской области обещал жителям отремонтировать дорогу, если в деревне появится клуб. Клуб появился. Селяне ждут дорогу.





В деревне Голубица Кромского района после ремонта открылся клуб. Теперь праздники будут проходить в более комфортных условиях. Этот клуб в шаховском сельском поселении - третий. Долгие годы он не работал, так как здание было в плачевном состоянии. Благодаря администрации Кромского района и Шаховской сельской власти, в этом году в нем сделали капитальный ремонт. Обновили все - от фундамента до крыши.



Ирина Благина, директор центра культурно-библиотечного обслуживания Шаховского сельского поселения: «Надеюсь, восстановим работу клуба, будем организовывать мероприятия, творческие коллективы организуем, и будем отмечать календарные праздники в этом зале».

На территории деревни Голубица проживает порядка 200 человек, из них 15 детей. Жители деревни очень надеются, что помимо клуба у них появится и нормальная дорога. Эта проблема здесь существует уже давно.



Андрей Кузнецов, глава Шаховского сельского поселения: «В 2019 году был организован прием у губернатора, и один из наших жителей попросил помочь с дорогой, в деревне Голубица глава региона обратился к Ивану Николаевичу (главе района): «С вас ремонт клуба, с меня ремонт дороги».





Татьяна Тимохина



