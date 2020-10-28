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11:13, 28 октября 2020 года Орловские погосты избавят от поваленных деревьев Мэрия уже нашла подрядчика.





Работами займется индивидуальный предприниматель Пупонин К. В. До 30 декабря рабочие уберут 12 упавших деревьев с территорий Наугорского, Троицкого, Крестительского, Лужковского, Афанасьевского, Иоанно-Богословсковского, Лепешкинского и Историко-мемориального кладбищ.



Соглашение подпишут в ноябре. Работу по уборке городских кладбищ обойдутся бюджету Орла в 130 тысяч 260 рублей – сообщает сайт мэрии.





Артём Ежаков



