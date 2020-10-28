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11:41, 28 октября 2020 года Коронавирус. Как происходит тестирование людей, контактировавших с заболевшими? На этот и другие вопросы, поступившие в адрес территориального фонда обязательного медицинского страхования, нам ответила заместитель директора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Сотрудник в организации заболел коронавирусом. Как осуществляется тестирование и лечение контактных лиц?



- Заболевший COVID-19 является носителем вируса около 14 дней с момента проявления первых симптомов. Все граждане, кто имел контакт с больным в эти 14 дней, выявляются и направляются на обязательный двухнедельный карантин. Если случай заболевания выявлен на работе, то работодатель должен направить домой всех работников, кто контактировал с больным сотрудником последние 2 недели. В эту группу попадут, прежде всего, те, у кого рабочие места находятся в одном помещении с заболевшим.



Как определяются контактные лица?



- В Роспотребнадзор поступает информация от медицинских организаций о выявлении человека с положительным тестом на COVID-19;



- Роспотребнадзор выявляет круг контактов заболевшего;



- информация о факте заболевания передается на работу или учебу больного;



- на работе или по месту учебы составляются списки контактных лиц с последующей передачей списков в Роспотребнадзор;



- формируются предписания об изоляции всем выявленным контактным лицам;



- информация о контакте передается в поликлинике по месту жительства лиц, подлежащих изоляции;



- на основании полученной информации врач поликлиники приходит на дом к изолированному контактному лицу для выписки больничного и забора мазка на COVID-19. Анализ берется на 8 день периода изоляции, именно в это время может проявиться вирус в теле человека.



Для взаимодействия с контактными установлен следующий порядок действий:

- в ближайшие несколько дней с начала изоляции к контактному лицу приходит врач;



- врач осматривает человека, выявляется у него признаки ОРВИ и берет мазок из ротоглотки и носоглотки;



- если никаких проявлений ОРВИ нет, то человек остается дома. В случае обнаружения у себя каких-то признаков должен вызвать врача на дом;



- пациенту выписывается больничный лист с кодом 03 - карантин на 14 дней;



- на 8-й день карантина берется мазок на COVID-19.



При отрицательном результате мазка пациент выписывается, но по истечении 14 дней карантина. При положительном результате мазка пациенту открывается новый больничный лист по заболеванию и назначается лечение.



Тесты ПЦР делаются бесплатно, а анализ на антитела к СОVID-19 предлагают делать за свой счет. Почему?



- Потому что данное исследование не предусмотрено Временным порядком организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19, утвержденным приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н. А в соответствии с Федеральным законом № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» страховое обеспечение в соответствии с базовой программой ОМС устанавливается исходя из стандартов и порядков оказания медицинской помощи, установленных Минздравом России.



В поликлинике предложили самостоятельно приобрести шприцы для забора крови в процедурном кабинете и перчатки в смотровом. Законно ли это?

- Приобретать шприцы для забора крови или другие расходные материалы пациенты не должны. При оказании амбулаторной медицинской помощи процедурные кабинеты должны быть обеспечены за счет средств ОМС шприцами однократного применения для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, а также для взятия крови на лабораторные исследования. Исключение составляют случаи, когда врач назначил лечение на дому, но пациент не может самостоятельно сделать укол в домашних условиях. В этом случае он приходит в поликлинику со своим лекарством и шприцом, а сама процедура осуществляется бесплатно. Перчатки также должны быть в наличии в смотровых кабинетах поликлиник и женских консультациях.



Гражданин приехал в Орел с полисом, выданным на другой территории. Окажут ли в медицинских организациях Орловской области ему медицинскую помощь бесплатно?

- В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой программой обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях, участвующих в реализации программ ОМС. Таким образом, полис ОМС действителен на всей территории России, а не только в том регионе, где он был оформлен.



При обращении в медицинскую организацию застрахованный должен предъявить полис ОМС, за исключением случая, когда предъявление полиса ОМС не является обязательным условием – это оказание экстренной медицинской помощи при состояниях, представляющих угрозу жизни пациента. Экстренную медицинскую помощь медицинская организация и медицинский работник обязаны оказать безотлагательно и бесплатно независимо от наличия полиса ОМС. Однако, как только угроза жизни будет устранена, для дальнейшего лечения и реабилитации понадобится полис ОМС.



Если застрахованный гражданин, выезжая в другой регион, забыл полис дома, он может связаться с Территориальным фондом ОМС по месту оказания медицинской помощи, где помогут узнать номер полиса.



Однако пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр гражданин на другой территории не сможет, поскольку данные мероприятия проводятся в медицинской организации, к которой гражданин прикреплен для оказания первичной медико-санитарной помощи по заявлению или по участково-территориальному принципу.



Также хочу акцентировать, что профилактический осмотр ребенка с целью выдачи медицинского заключения о состоянии его здоровья для приема в спортивные секции по полису ОМС другой территории не осуществляется. Такие заключения выдаются только по месту прикрепления и наблюдения пациента.





Елена Литинская



