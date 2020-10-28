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12:21, 28 октября 2020 года Театр «Русский стиль» открыл сезон «Ареной» В небольшом зале орловского театра всего 50 мест, а в связи с пандемией их теперь стало 25, но все равно зрители раскупили билеты и с нетерпением ждали новой постановки.





В наше странное время, когда актеры сбрасывают маски, а, зрители, наоборот, их надевают, притча о том, какое место в жизни уготовано тебе судьбой по рождению, характеру и силам, не просто актуальна, она в самых лучших традициях русского театра заставляет думать и анализировать.



Валерий Симоненко, художественный руководитель театра «Русский стиль»: «Она написана в 1976 году, но парадоксально, кажется, что она написана сейчас, именно для нас, именно в коронавирус и именно в той ситуации, в которой находится весь мир, то есть арена, коррида, и надо выбирать, кто ты».

А на арене, как всегда, наивный бык, опытный, повидавший жизнь матадор и все, кто сопровождает это шумное, яркое зрелище, - от тех, кто убирает арену до зрителей. Изначально это была радиопьеса, ее написал Исаак Фридберг. Озорная, неожиданная, и хотя в ней много иносказаний, в принципе, параллели выстраиваются сразу.



Бык, попавший на арену, доброжелательный к людям, не знающий, что они ему уготовили, постепенно людской подлостью банально доводится до самоубийства. Итак, зачем же мы собираемся на арене, что с нами происходит в этот момент, и почему некоторые люди вполне сознательно, играют роль быка в жизни? Добро пожаловать на арену, если вы, конечно, определились, кем хотите там предстать. И, несмотря на тему корриды, спектакль все-таки о человечности и гуманизме. Остается добавить, что постановка - музыкальная, и открытие сезона получилось по-настоящему праздничным.





Эва Стасюлевич



