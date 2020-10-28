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12:25, 28 октября 2020 года

В Шаблыкинском районе идет ремонт подвесного моста через реку Мох

За реставрацию этого объекта проголосовали сами жители. Благодаря региональному проекту «Народный бюджет» на ремонт аварийного участка моста выделили 1 миллион 200 тысяч рублей.


Переправу через речку Мох построили в 1976 году. За 44 года мост местами прогнил и покосился. То, что его срочно нужно ремонтировать, решили всем поселком. И проголосовали за этот объект в программе «Народный бюджет».

По этому мосту жители поселка ходят в центральную районную больницу, в парк Киреевского, да и просто это место популярно и зимой и летом. Даже в момент ремонта, невзирая на запрет, на свой страх и риск, многие предпочитают идти по мосту, а не в обход.

Работа по реставрации не простая. Опоры приходится устанавливать вручную, передвигаясь по неустойчивому понтону. Необходимо заменить 40 свай - по 20 с каждой стороны.

Ограждения решили оставить старые - их просто подварят и покрасят. А вот покрытие придется менять. Уже прогнившие деревянные доски заменят металлическим полотном. В этом году из народного бюджета на ремонт моста выделили миллион 200 тысяч рублей. Продолжат работы и в следующем году.

Аварийный участок - это только третья часть моста, и отремонтировать его должны до 15 декабря.


Татьяна Тимохина
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