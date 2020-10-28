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12:33, 28 октября 2020 года Карта распространения коронавируса по районам Орловской области За минувшие сутки в регионе выявлено 120 новых случаев заболевания COVID-19.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 28 октября в регионе зарегистрированы 11599 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в Орловской области составляет 2827 человек, выздоровели 8619 человек. 153 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 5961 жителя Орла, 1300 зараженных – в Орловском районе, 722 – в городе Мценске и Мценском районе, 609 – в Ливнах, 344 – в Урицком районе, 301 – в Болховском районе, 275 − в Ливенском районе, 244 – в Дмитровском районе, 172 – в Новодеревеньковском районе, 163 – в Хотынецком районе, 151 – в Свердловском районе, 137 – в Кромском районе, 135 – в Покровском районе, 132 – в Малоархангельском районе, 131 – в Залегощенском районе, 128 – в Колпнянском районе, 97 − в Верховском районе, 90 – в Новосильском районе, 87 – в Должанском районе, 83 – в Глазуновском районе, 81 – в Шаблыкинском районе, 76 − в Знаменском районе, 61 – в Троснянском районе, 55 – в Сосковском районе, 36 − в Краснозоренском районе, 28 – в Корсаковском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



Инфографика регионального оперштаба











Орловское Информбюро



