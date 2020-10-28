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12:36, 28 октября 2020 года

Поездка на Первенство России для орловских ушуистов стала личным успехом

И хотя спортсменки остались без медалей, девушки набрались опыта и попробовали выступать в новых для себя условиях.


Название спортивной дисциплины ушу «таолу» в переводе означает «комплекс дорожек». Серию упражнений выполняют как без оружия, так и с оружием: с саблей, мечом, копьём и палкой. На Первенство России орловчанки Кристина Озерова и Инна Новик отправились только с одним предметом. Сделано это было специально, чтобы постараться достичь максимального результата.

Галина Васильева, тренер: «Мы четко понимали свой уровень и знали цели, с которыми мы туда едем. Уже большим достижением было само участие, то, что девочки прошли. Для нас спортивная дисциплина ушу-таолу - новая, мы пионеры в этом виде в своем регионе».

Первенство России по спортивному ушу стал для нашего региона дебютным. Раньше орловцы принимали участие только в традиционных видах. Из-за сложной эпидобстановки сроки соревнований сократили. Сделано это было прямо по ходу турнира. В зале оставались только спортсмен и коллегия судей. Боец представлял комплекс обязательных упражнений, связки для которых тренер и спортсмен разрабатывали самостоятельно.

Кристина Озерова установила свой личный рекорд – оценки оказались на две десятых лучше ее прежнего результата. Девушка получила право участвовать в Чемпионате России по итогам Первенства ЦФО. Девушка уверена: могла выступить лучше.

Инна Новик с гунем – так называется палка в ушу – дружит уже четыре года. В ее руках она порхает, как бабочка. При случае может и ужалить, как пчела. Первенство России научило девушку работать в экстремальных условиях и показало, к чему стремиться.

Национальный турнир дал нашим девушкам опыт. Медали - впереди. Как и подготовка к новым турнирам и развитие спортивного ушу в регионе. Начинать сложно, но необходимо.


Анастасия Дорохова
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